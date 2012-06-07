Казахстан дозволив МАУ виконувати рейси Київ-Алмати поки що тільки на час Євро-2012

Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” з 6 червня до 10 липня п.р. виконуватиме регулярні рейси "Київ-Алмати-Київ" за тимчасовим дозволом, повідомили УНІАН у МАУ.

Компанія не має постійного дозволу на виконання рейсів за маршрутом "Київ-Алмати-Київ", і у зв'язку з цим на поточному тижні виникли деякі проблеми з відправкою пасажирів цими рейсами МАУ. Так, 4 червня рейс до Казахстану було відправлено за разовим дозволом, а 5 червня рейс МАУ з Борисполя за цим маршрутом було взагалі скасовано. Велику частину пасажирів цього рейсу пересадили у літаки інших авіакомпаній.

Як повідомили в компанії, рейс 5 червня скасували у зв'язку з тим, що Комітет цивільної авіації Міністерства транспорту і комунікацій Республіки Казахстан раніше відмовився надати МАУ на весь літній період дозвіл на виконання регулярних рейсів за маршрутом “Київ-Алмати-Київ”. Дозвіл не був видано у зв'язку з тим, що українська компанія надала неповний пакет документів, необхідних для видачі дозволу.

Водночас у МАУ повідомили, що ситуацію на даний момент певним чином врегулювали і на період з 6 червня по 10 липня п.р. Мінтранском Казахстану видав МАУ тимчасовий дозвіл на виконання рейсів за цим маршрутом.

Як наголошується у рішенні МТК РК, розміщеному на його офіційному сайті, “таке рішення авіаційна влада Казахстану ухвалила з метою запобігання резонансу з боку пасажирів, які викупили місця на рейси авіакомпанії «МАУ» у зв'язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу”.

При цьому в Мінтранскомі Казахстану наголошують, що авіакомпанія «МАУ», «не маючи дозволу на виконання регулярних рейсів за маршрутом Київ – Алмати – Київ, здійснювала продаж квитків на цей рейс”.

У МАУ агентству УНІАН також повідомили, що компанія проводить регулярні переговори з Мінтранскомом Казахстану з питання видачі дозволу на виконання згаданих рейсів.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) заснована в 1992 році. 100% акцій МАУ перебувають у приватній власності. Основна діяльність МАУ – це пасажирські і вантажні перевезення. Флот компанії складається з 19 літаків Boeing 737 різних модифікацій. Базовим аеропортом МАУ є Державний міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).