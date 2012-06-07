Google залучає флот літаків для створення 3D-карт міст світу

Світовий інтернет-гігант Google Inc вирішив направити орендовану "флотилію" невеликих, обладнаних камерами аеропланів на низку міст світу в рамках свого амбітного проекту зі створення цифрової карти світу, повідомили у четвер світові ЗМІ з посиланням на представників компанії.

На нещодавній прес-конференції у Сан-Франциско менеджери Google запевнили журналістів, що перші тривимірні карти деяких міст можуть з'явиться вже до кінця цього року.

Представники Google не уточнили, про які саме містах йдеться, але на демонстрації показали 3D-карту американського Сан-Франциско. З її допомогою користувач може бачити місто з висоти пташиного польоту.

"Ми прагнули створити ілюзію, що ви просто пролітаєте над містом, майже так само, як якби перебували в особистому вертольоті", - сказав в ефірі CNN менеджер проекту Google Earth Пітер Бірч.

Агентство Reuters цитує главу з розробки карт Google Брайна Макклендона, який повідомив, що компанія використовує парк літаків, які належать і управляються компаніями-підрядниками і літають спеціально для Google.

Відповідаючи на запитання щодо можливого вторгнення в особистий простір, Макклендон заявив, що питання недоторканності приватного життя регулювалися однаково для всіх аерознімків. Він також додав, що фотографії, зроблені під кутом 45 градусів, використовуються вже давно.

Раніше Google вже використовувала аероплани для отримання аерофотознімків. Наприклад, у 2010 р. компанія сфотографувала вибух на газопроводі у Сан-Бруно, Каліфорнія. Але то були одиничні випадки, тоді як зараз компанія вирішила вперше використовувати літаки в систематичному порядку для створення конкретного продукту.

До кінця року компанія розраховує одержати 3D-карту великих міст, загальна чисельність населення яких становить 300 мільйонів чоловік.

Перший тривимірний міський пейзаж з'явиться вже протягом найближчих тижнів.

Новий проект Google став, зокрема, ще одним кроком компанії у боротьбі зі своїм основним конкурентом - Apple Inc, яка, за даними ЗМІ, має намір відмовитися від використання Google Maps як вбудованого картографічного сервісу для iPhone і iPad цього року і замінити його власною технологією.

Макклендон пояснив також, що інтеграція з пошукачем Google забезпечить картографічний сервіс набагато корисніший, ніж продукт, що працює на звичайному «геокодуванні» - технології, яка використовує для створення цифрової карти географічні координати. В кінці минулого року Apple почала використовувати свою власну технологію геокодування для карт Google, що працюють у смартфонах.