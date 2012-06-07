Телерейтингами в Україні маніпулюють - керівник телеканалу

Сьогодні директор телеканалу "RU Music" Рудольф Кірнос надав докази того, що до 8% даних про рейтинги телеканалів, які складені на підставі вимірювань за допомогою телевізійних панелей, фальсифіковані. Відповідна інформація була оприлюднена на прес-конференції в УНІАН у четвер.

"Десь від 5% до 8% усіх телевізійних панелей усіх домогосподарств, які беруть участь у цих вимірюваннях, вони корумповані... - сказав Р.Кірнос. - ... Це означає, що дана панель вимірювання не має права на існування, оскільки, якщо від 5 до 8% ринку дивляться не так, як треба, цього цілком достатньо, щоб завалити такі програми, як "Майданс" та інші, не говорячи вже про нішеві канали, які просто не можуть зрозуміти, що відбувається, чому їх не дивляться". За його словами, йдеться про маніпуляції, які оцінюються в десятки мільйонів доларів, якими поки що невідомі зловмисники маніпулювали на рекламному ринку за допомогою фальсифікації рейтингів.

Р.Кірнос повідомив, що було проведене спеціальне розслідування, в результаті якого вдалося виявити схему, за допомогою якої до сьогоднішнього часу вдається штучно підвищувати або знижувати рейтинг каналу, а також окремої телепрограми. Розпочато міліційне розслідування і порушено кримінальну справу.

"Розслідування встановило, що, як мінімум, два високопоставлені співробітники GFK (українського підрозділу - УНІАН) займалися тим, що продавали, в повному розумінні слова, базу даних домогосподарств. Причому робили це протягом досить тривалого періоду часу і одержували за цю досить велику винагороду, яка обчислюється десятками тисяч доларів", - сказав Р.Кірнос.

Адреси передавалися певній групі осіб, які, у свою чергу, за матеріальну винагороду вказували учасникам вимірювання, коли і які канали дивитися. Навіть було розроблено спеціальну інструкцію з перегляду.

"Я від імені телеканалу "RU Music", від імені всіх тих, хто брав участь у цьому розслідуванні, хочу звернутися до всіх центральних телеканалів, усіх телевізійних груп. Вони і так вже всі у курсі справи. Ми хочемо звернутися до Індустріального телевізійного комітету, ця організація теж у курсі справи. У них є всі документи, вони знають всю цю ситуацію, але вони не хочуть, щоб це виходило на засоби масової інформації, тому що вони побоюються якихось наслідків, не знаю, яких конкретно, не хочу говорити, можу тільки здогадуватися. Навіть не з проханням, а з вимогою підтримати наше звернення до правоохоронних органів, як це робиться у всіх цивілізованих країнах", - сказав Р.Кірнос.

За його словами, ініціатори розслідування передали інформацію про порушення до головного офісу GFK, який дав свою згоду на співпрацю як з правоохоронними органами в цьому питанні, так і з самими ініціаторами розслідування, і підтвердив наявність, як мінімум, нез`ясовного аномального перегляду, як мінімум, більш як 100 сімей, які беруть участь у панелі.

Нагадаємо, у грудні 2011 року схожий скандал вибухнув в Туреччині, причиною якого стали звинувачення деяких компаній у підкупі панелі. Другий скандал був там же у 2012 році, коли компанію TNS обвинуватили у витоку даних. Скандали призвели до значних наслідків для місцевого рекламного ринку. За фактом було порушено кримінальну справу.

УНІАН звернувся за коментарем в український підрозділ GFK.