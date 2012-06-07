Придніпровська залізниця у травні спрямувала на ремонтно-колійні роботи більш ніж 51 млн. грн

У травні 2012 року Придніпровська залізниця спрямувала на ремонтно-колійні роботи більш ніж 51 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ПЗ, за місяць відремонтовано і модернізовано майже 42 км колії магістралі.

Зокрема, за травень працівники колійної служби Придніпровської залізниці модернізували 9,4 км колії, капітальний ремонт провели на 12 км колії, середній – на 11,3 км, комплексно-оздоровчий – на 9 км.

Також за вказаний період залізничники замінили 9 комплектів стрілкових переводів на нові - на залізобетонних брусах, 4 комплекти – на нові на дерев'яних брусах. Також у 4 комплектах стрілкових переводів оновлено металеві частини.

Крім того, за травень на ПЗ замінено на нові 1,8 км рейок і 3,7 км торішніх батогів безстикової колії.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших ланок залізничного транспорту України.

ПЗ здійснює перевезення в межах Дніпропетровської і Запорізької областей, АР Крим, окремих територій ще п'яти регіонів України загальною площею 93 тис. кв. км з населенням понад 8 млн. чоловік. ПЗ обслуговує поромну переправу Крим-Кавказ, 2 річкових і 4 морських порти, нафтовий термінал станції Азовська.

Експлуатаційна колійна мережа дороги перевищує 3 200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

ПЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, забезпечує промислові зв'язки вугледобувного Донбасу і залізорудного Кривбасу, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

До складу ПЗ входять 4 дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька і Кримська), 248 станцій, загальна чисельність працівників перевищує 61 тис. чоловік. У 2011 році ПЗ перевезла більш ніж 215 млн. тонн вантажів і понад 87 млн. пасажирів, що відповідає рівню 2010 року.