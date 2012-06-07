Аеропорт „Львів” під час Євро-2012 прийме більше 160 чартерів

Під час проведення Євро-2012 міжнародний аеропорт «Львів» прийме понад 160 чартерів з різних країн Європи.

Окрім уболівальників з країн-учасниць матчів у Львові (Данія, Португалія, Німеччина) заплановано ряд чартерних і додаткових рейсів із Польщі, Австрії, Іспанії, Чехії, Румунії та інших країн, повідомили УНІАН в аеропорту.

Вперше після реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорт «Львів» прийме літаки класу D (Боїнг-767, Аеробус 310).

Довідка УНІАН. На сьогодні з міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького здійснюють рейси 12 іноземних та 3 українських авіаперевізники. Кількість міжнародних напрямків – 15 (Москва, Варшава, Неаполь, Відень, Мюнхен, Прага, Стамбул, Тімішоара, Дортмунд, Венеція, Вроцлав, Краків, Салоніки, Хургада, Анталія).