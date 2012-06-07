«Український експрес» 8 червня вийде у додатковий рейс за маршрутом Київ-Донецьк

У п'ятницю, 8 червня, міжрегіональний електропоїзд виробництва Hyundai Rotem «Український експрес» вийде у додатковий рейс за маршрутом Київ-Донецьк.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), це другий склад, який працюватиме на маршруті Київ-Донецьк.

9 червня цей склад почне здійснювати регулярні рейси.

«Укрзалізниця» пропонує охочим можливість здійснити подорож на додатковому рейсі «Українського експресу».

Нагадаємо, міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem «Український експрес» почали курсувати на залізницях України з 27 травня 2012 року. До кінця року на залізницях між Львовом, Києвом, Харковом і Донецьком курсуватимуть 10 таких потягів.