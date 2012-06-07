Відповідальності за порушення правил перевезень посилили

Верховна Рада України ухвалила у новій редакції з пропозиціями Президента Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення правил руху через залізничні переїзди та перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 254 народних депутата із 413 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон передбачає, що порушення особою, яка керує транспортним засобом, правил руху через залізничний переїзд тягне за собою накладення штрафу від 20 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В’їзд на залізничний переїзд особою, яка керує транспортним засобом, у випадках, коли рух через переїзд заборонений тягне за собою накладення штрафу від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого.

Порушення, вчинене водієм транспортного засобу під час надання послуг з перевезення пасажирів або під час перевезення небезпечних вантажів, тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого.

Також встановлено, що перевезення пасажирів автобусами в нічний час (з 22.00 до 6.00), крім тих, що здійснюються на маршрутах загального користування в режимі регулярних пасажирських перевезень, а також тих, що здійснюються автобусами, обладнаними тахографами, тягне за собою накладення штрафу на водіїв від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу від 80 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

До перевезень пасажирів автобусами у нічний час (з 22.00 до 6.00), крім тих, що використовуються на маршрутах загального користування в режимі регулярних пасажирських перевезень, допускаються автобуси, обладнані контрольними приладами (тахографами) реєстрації режимів праці та відпочинку водіїв.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.