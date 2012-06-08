Рада ЄС дала згоду на підписання угоди про спільний авіаційний простір з Молдовою

Брюссель. Рада міністрів з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики ЄС дала згоду на підписання угоди про спільний авіаційний простір з Молдовою.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено 7 червня на засіданні Ради в Люксембурзі.

Згідно з рішенням, Президент Ради має визначити, хто від імені ЄС підпише цей документ, після чого він має бути остаточно схвалений Радою ЄС та країнами-членами.

Передбачається, що угода буде тимчасово виконуватися одразу після підписання до її остаточної ратифікації, коли вона повністю набере чинності.

Угода про спільний авіаційний простір передбачає взаємне відкриття авіаційних ринків, а також застосування однакових стандартів в сфері безпеки, управління авіаційним рухом, соціальній сфері та захисті навколишнього природного середовища.

Як повідомляв УНІАН, ЄС та Молдова розпочали переговори про угоду про спільний авіаційний простір у 2001 році. Текст угоди був парафований 26 жовтня 2011 року.