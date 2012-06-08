Скандинавський лоукостер Norwegian Air Shuttle почав регулярні польоти до «Борисполя»

Скандинавська лоукост-авіакомпанія Norwegian Air Shuttle з 8 червня почала виконувати регулярні польоти до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у Києві.

Як повідомили УНІАН в аеропорту, Norwegian Air Shuttle здійснюватиме регулярні рейси з Осло (Гардермуен) до Києва (Бориспіль) літаками Boeing-737 (з компоновкою 186 крісел) двічі на тиждень - щопонеділка і щоп'ятниці.

Рейс планується обслуговувати у новому терміналі D.

У рамках першого рейсу очікується 126 пасажирів на приліт і 85 – на відправлення.

Пасажирське і наземне обслуговування авіакомпанії здійснюватимуть служби аеропорту «Бориспіль».

Довідка УНІАН. Авіакомпанія Norwegian Air Shuttle є другим за величиною у Скандинавії і третім за величиною лоукост-перевізником у Європі. Виконує польоти між містами Європи, Північної Африки і Близького Сходу. У 2010 році літаки Norwegian перевезли понад 13 млн. пасажирів. Повітряний флот авіакомпанії складається з літаків Boeing 737-300/800.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує більш ніж 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» у 2011 році збільшив пасажиропотік на 20% у порівнянні з 2010 роком - до 8 млн. чоловік. У І кварталі 2012 року пасажиропотік збільшився на 12% - до 1,588 млн. пасажирів, обробка вантажів зросла на 19% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року — до 7,999 тис. тонн.

У травні 2012 року Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (Київ) скасувало тендер із відбору організатора випуску єврооблігацій на 300 млн. доларів.