GfK хоче залучити міжнародних експертів до позапланового аудиту вимірювання ТВ-аудиторії

GfK ініціює позаплановий зовнішній аудит вимірювання ТВ-аудиторії в Україні із залученням міжнародних експертів. Про це йдеться у відповіді компанії на прохання УНІАН прокоментувати оприлюднену вчора, 7 червня, директором телеканалу "RU Music" Рудольфом Кірносом інформацію про фальсифікації рейтингів телеканалів в Україні.

Зокрема, він заявив, що "як мінімум два високопоставлені співробітника GFK займалися тим, що продавали, в повному розумінні слова, базу даних домогосподарств", які беруть участь у вимірюванні рейтингу телеканалів за допомогою телевізійних панелей.

За твердженнями Р.Кірноса, база продавалася "протягом досить тривалого періоду часу" за відповідну винагороду, "обчислювану десятками тисяч доларів". Адреси передавалися певній групі осіб, які, в свою чергу, за матеріальну винагороду вказували учасникам вимірювання, коли і які канали дивитися. Навіть була розроблена спеціальна інструкція з перегляду.

"...GfK серйозно реагує на будь-які сумніви щодо якості даних і ухвалила рішення запросити досвідчених міжнародних експертів для перевірки якості і достовірності системи вимірювання в Україні", - йдеться в повідомленні GfK.

Згідно з наданою УНІАН інформацією, GfK проводить електронне вимірювання ТВ-аудиторії в Україні починаючи з 2003 року. З 2008 року вимірювання здійснюється за допомогою технології Telecontrol VIII, розробленої Швейцарським підрозділом компанії. Вимірювання базується на щоденних даних, отриманих від 2540 домогосподарств, які відібрані для побудови репрезентативної вибірки і представляють телевізійне бачення всього населення України.