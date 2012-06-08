Компанія «Аеровіз» оскаржила в суді бездіяльність урядовців Державіаслужби

ТОВ «Авіакомпанія «Аеровіз» звернулася до Адміністративного суду Києва з позовом на бездіяльність посадовців Державіаслужби, яка привела до зриву виконання авіакомпанією укладених контрактів і зупинки роботи підприємства.

Про це на прес-конференції в агентстві УНІАН у п'ятницю повідомив директор авіакомпанії «Аеровіз» Сергій Климченко.

За його словами, дії Державіаслужби призвели, зокрема, до зриву міжнародних контрактів з доставки вантажів літаками АН-12, які експлуатує авіакомпанія, що завдало шкоди репутації компанії на ринку міжнародних авіаперевезень і заподіяло матеріальний збиток у вигляді виплат штрафних санкцій за невиконання умов міжнародних контрактів.

С. Климченко повідомив, що спроби паралізувати діяльність «Аеровіз» почалися в період з 11 по 15 травня 2012 року з позапланової перевірки Державіаслужбою компанії «Аеровіз» як експлуатанта літаків АН-12. При цьому така позапланова перевірка не виявила порушень з боку «Аеровізу».

Водночас, Державіаслужба не видала дозволу на виконання польотів, внаслідок чого «Аеровіз» не може використовувати свої літаки.

Крім того, слідча група 1 червня 2012 року провела в офісі компанії «Аеровіз» у Києві слідчі заходи щодо заяви про побиття громадянина в Полтавській області. В ході цих слідчих заходів слідчою групою у присутності представників Державіаслужби було вилучено документацію на літаки, які експлуатує «Аеровіз».

В результаті таких дій, за словами С.Климченка, «Аеровіз» може бути позбавлений сертифіката експлуатанта під приводом відсутності документації на літаки.

С. Климченко зазначив, що наразі «Аеровіз» експлуатує 5 літаків АН-12. При цьому Державіаслужба не видає документів, які дозволяють здійснювати польоти на цих літаках, не пояснюючи причин.

«Компанія доведена до крайнощів. Близько 150 співробітників — професіоналів авіації, з 31 травня відправлені в неоплачувані відпустки. Зірвано міжнародні контракти, хоча на світовому ринку ми маємо попит. Державіаслужба не дає дозволів на вильоти, але й не забороняє їх. І жодного офіційного пояснення або відповіді ми не одержуємо», - сказав він.

За словами З. Климченка, «Аеровіз» має намір добиватися рішення в суді і готовий дійти до судів міжнародних інстанцій.

Крім того, «Аеровіз» звернувся до Генеральної прокуратури, СБУ, Міністерства інфраструктури, а також до Президента України Віктора Януковича з вимогою розглянути дії посадовців Державіаслужби, в яких авіакомпанія бачить спробу рейдерського захоплення авіакомпанії, і дати їм оцінку.