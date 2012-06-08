Україна за два роки витратила на інфраструктурні проекти 40 млрд грн
18:12, 08 червня 2012Транспорт/Звя'зок
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Україна за два роки витратила на реалізацію інфраструктурних проектів 40 млрд грн і має намір у майбутньому утримувати такі ж темпи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив у ході зустрічі з ученими-економістами.
«Ми витратили за два роки на реалізацію інфраструктурних проектів 40 млрд грн. Ми за два роки зробили більше, ніж за 20 років. Вперше ми такі величезні гроші направили на інфраструктуру. І ось тепер би нам цей темп підтримати», - сказав М.Азаров.
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