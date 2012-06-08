Власниця 10-тисячного квитка на експрес Hyundai одержала 2 квитки на Євро-2012

Львів'янка Руслана Білозір, яка купила десятитисячний квиток на «Український експрес» Hyundai, 8 червня одержала два квитки на фінальний матч чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Квитки на фінал Євро-2012 на львівському залізничному вокзалі о 07:00 перед відправленням потягу вручили волонтери приймаючого міста Львова. Р.Білозір придбала щасливий квиток на швидкісний міжрегіональний потяг "Український експрес" - на 8 червня (4 вагон, місце № 3).

Як каже Р. Білозір, квитки, ймовірно, вона подарує іншій людині.

«Це для мене несподіванка, справді приємно. Я уболіваю за нашу збірну. Дуже хотіла б відвідати матч, але, на жаль, не буду в Україні. Якщо є можливість, я передарую квитки», - зазначила вона.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесніков пообіцяв подарувати квитки на фінальний матч Євро-2012 власнику 10-тисячного квитка на «Український експрес» Hyundai.

Довідка УНІАН. Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту упровадження в Україні швидкісного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.