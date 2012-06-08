УЗ: залишилося 7,5 тис. місць в поїздах до Харкова і Львова на перші матчі Євро-2012

На перші матчі чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, які пройдуть в українських містах Харкові та Львові, є можливість доїхати залізничним транспортом з усіх регіонів країни. У приймаючих містах Євро-2012 у вільному продажу знаходиться ще понад 7,5 тис. місць (станом на ранок 8 червня) з більше 28 тис. місць, які запропонувала Державна адміністрація залізничного транспорту України.

Харків, 9 червня, Нідерланди - Данія, 19:00

Напередодні матчу і в день його проведення на поїзди формуванням залізниць України в цілому пасажирам запропоновано в напрямку Харкова 12841 місце в потягах, з яких станом на 11:00 8 червня вільні 5286 місць.

У напрямку Харкова залишаються вільні місця з усіх регіонів України.

Зокрема, напередодні матчу на поїзди формуванням Південній-Західної залізниці запропоновано 2632 місця, у вільному продажі до ст. Харків є квитки на 511 вільних місць (станом на 8 червня).

Також жителі Київщини можуть скористатися міжрегіональним поїздом Інтерсіті (+), який відправляється в день проведення матчу з Києва - в 6:15 і прибуває до Харкова - в 10:43, загальна кількість місць у ньому - 82.

На поїзди формуванням Донецької залізниці до місця проведення матчу (ст. Харків) у вільному продажі залишається 630 квитків з 1460 запропонованих, Львівської залізниці - 5 квитків з 758 запропонованих, Одеської залізниці - 736 квитків з 2102 запропонованих, Придніпровської залізниці-3322 квитків з 4731 запропонованого місця.

Львів, 9 червня, Німеччина - Португалія, 21:45

На матч, який відбудеться 9 червня у Львові, вболівальники також можуть доїхати залізничним транспортом з усіх регіонів України.

Всього на ст. Львів на потяги запропоновано - 15 985 місць, з них станом на 11:00 8 червня вільних - 2250

Зараз на поїзди формуванням Південно-Західної залізниці у вільному продажу залишається 880 місць з 7582 запропонованих. Також вболівальники, які будуть відправлятися з Києва, можуть скористатися міжрегіональним поїздом Інтерсіті (+), який напередодні матчу відправляється з Києва - в 18:20, а прибуває до Львова - в 23:15. Поки місць - 274.

На поїзди формуванням Донецької залізниці до місця проведення матчу у вільному продажу залишається 66 квитків з 818 запропонованих, Одеської залізниці-664 квитків з 3266 запропонованих, Південної залізниці - 2 квитки з 810 запропонованих і Придніпровської залізниці - 364 квитків з 2930 запропонованих.