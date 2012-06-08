УЗ планує влітку перевезти у дальньому сполученні понад 46 млн пасажирів

«Укрзалізниця» планує цього літа перевезти у дальньому сполученні понад 46 млн пасажирів, повідомляє прес-служба відомства.

Всього на літній період для перевезення пасажирів призначено 37 пар літніх поїздів формування «Укрзалізниці», а на окремі дати в період проведення Євро-2012 призначено 4 додаткових поїзди сполученням Київ-Донецьк. Окрім поїздів формування «Укрзалізниці» призначено 39+3 (транзит) пари літніх поїздів формування РЖД і 7 +1 (транзит) пара поїздів формування Білоруської залізниці.

У 2012 році до літніх пасажирських перевезень «Укрзалізниця» підготувала 5037 пасажирських вагонів, із них 1753 обладнані установками кондиціонування повітря.

Крім того, «Укрзалізниця» відкрила 160 додаткових квиткових кас для оформлення проїзних документів у дальньому й приміському сполученні, зокрема на Донецькій залізниці - 20 кас, на Одеській залізниці - 10 кас, на Південній залізниці - 17 кас, на Південно-Західній - 30 кас, на Придніпровській - 83 каси, зокрема 7 пересувних.