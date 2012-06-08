Південно-Західна залізниця запускає екскурсійний ретро-поїзд для гостей Євро-2012
19:41, 08 червня 2012Транспорт/Звя'зок
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Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) з 10 червня запускає для гостей Чемпіонату Євро-2012 і жителів Києва ретро-поїзд, на якому можна буде здійснити оглядову поїздку «По Київському кільцю залізниці».
Як повідомили УНІАН у ПЗЗ, ретро-поїзд вирушатиме щодня о 13:45 з першої платформи Київського вокзалу.
Тривалість оглядової екскурсії — 2 години. Вартість квитка - 25 гривень.
Під час екскурсії буде можливість дізнатися про історію і сучасність Південно-Західної залізниці, а також скористатися послугами вагону-ресторану.
Квитки можна придбати в касі №19 на приміському вокзалі станції Київ-пасажирський.
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