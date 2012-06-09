До Києва і Донецька на 11 червня ще доступно 8 тисяч залізничних квитків

В "Укрзалізниці" заявляють про наявність більше 8 тисяч квитків на потяги в українські міста, де 11 червня відбудуться матчі Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, на матчі Україна - Швеція і Франція - Англія в рамках Чемпіонату Європи з футболу, які пройдуть у Києві і Донецьку 11 червня, уболівальники мають можливість доїхати залізничним транспортом.

"Зараз у вільному продажу залишається більше 8,5 тисяч місць (станом на ранок 8 червня) з більш як 43 тисяч місць, які запропонувала Державна адміністрація залізничного транспорту України", - наголошується в повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що напередодні матчу і в день його проведення в напрямку Донецька у потягах українського формування всього пасажирам запропоновано 11 611 місць, з яких станом на 11.00 8 червня було вільних 2880 місць.

У напрямку Донецька є вільні місця з усіх регіонів України, окрім Львова.

Зокрема, напередодні матчу на потяги формування Південно-Західної залізниці запропоновано 4416 місць, у вільному продажу є квитки на 850 місць (станом на 8 червня).

Жителі Київської області можуть скористатися міжрегіональним поїздом «Інтерсіті», який вирушає в день проведення матчу з Києва о 6.05 і прибуває в Донецьк о 12.45. Загальна кількість місць у ньому - 267.

На потяги формування Південної залізниці до місця проведення матчу (Донецьк) у вільному продажу залишається 700 квитків із 1424 запропонованих. Також у день матчу пасажири можуть скористатися поїздом «Інтерсіті» Харків - Донецьк, загальна кількість місць у ньому - 236.

На потяги формування Одеської залізниці залишається у вільному продажу 130 квитків із 800 запропонованих, Придніпровської залізниці - 350 квитків із 2396 запропонованих місць.

Також уболівальники можуть скористатися поїздом «Інтерсіті», який вирушає в день проведення матчу з Дніпропетровська о 9.50 і прибуває в Донецьк о 12.46, загальна кількість місць у ньому – 347.

На потяги формування Львівської залізниці всі квитки розкуплені, їх було запропоновано 758.

Крім того, на перший матч за участю національної збірної України з футболу на Євро-2012 уболівальники також можуть приїхати до Києва залізничним транспортом з усіх регіонів України.

Усього по ст. Київ - пасажирський на потяги запропоновано 31 504 місця, з них станом на 11.00 8 червня вільних було 5828.

Зараз на потяги формуванням ДЗ у вільному продажу залишається 600 місць із 4384 запропонованих; ОЗ - 1600 квитків із 5197 запропонованих, ПЗЗ - 650 квитків із 2008 запропонованих; ПЗ - 1500 квитків із 10520 запропонованих.

Також уболівальники, які вирушатимуть з Донецька, Львова і Харкова, можуть скористатися міжрегіональними поїздами «Інтерсіті», на які ще є у продажу 1024 вільних місць.