Лондонські водії автобусів погрожують страйком

Тисячі лондонських водіїв автобусів підтримали пропозицію про проведення страйку, який може порушити транспортне сполучення в британській столиці в дні Олімпіади, повідомляє Бі-бі-сі.

Водії вимагають виплати для кожного з них премії в розмірі близько $ 800.

Раніше машиністам поїздів метро і наземних потягів пообіцяли виплатити подібну премію за роботу у дні Олімпіади, яка стартує в кінці липня.