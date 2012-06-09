Лондонські водії автобусів погрожують страйком
16:06, 09 червня 2012Транспорт/Звя'зок
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Тисячі лондонських водіїв автобусів підтримали пропозицію про проведення страйку, який може порушити транспортне сполучення в британській столиці в дні Олімпіади, повідомляє Бі-бі-сі.
Водії вимагають виплати для кожного з них премії в розмірі близько $ 800.
Раніше машиністам поїздів метро і наземних потягів пообіцяли виплатити подібну премію за роботу у дні Олімпіади, яка стартує в кінці липня.
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