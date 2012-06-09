"Бориспіль" попереджає про можливі зміни у розкладі руху рейсів

Аеропорт "Бориспіль" попереджає пасажирів про можливі зміни у розкладі руху рейсів деяких авіакомпаній.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

«Аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі, обслуговуючи рейси авіакомпаній згідно з добовим планом польотів. Через технічні причини у діяльності авіакомпанії можливі зміни в розкладі польотів. Оперативна інформація про статус рейсів відображається на он-лайн-табло аеропорту. Багатоканальний телефон для пасажирів: (044) 393 43 71», - йдеться у повідомленні.