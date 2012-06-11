ДАІ Києва нагадує про обмеження руху транспорту під час матчів Євро-2012

Державтоінспекція Києва нагадує, що у дні проведення матчів Євро-2012 у місті 11, 15 та 19 червня 2012 року діятимуть обмеження в русі автотранспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ м.Києва, повний транспортний периметр навколо стадіону та офіційної фан-зони вводиться з 06:00 дня проведення матчу до часу закінчення та ще три години після його закінчення.

Рух транспорту перекриватиметься на наступних вулицях:

- вул. В. Васильківська (на ділянці від вул. І. Федорова до бульв. Т.Шевченка);

- вул. І. Федорова (на ділянці від вул. В. Васильківської до вул. Предславинської);

- вул. Димитрова (на ділянці від вул. В. Васильківської до вул. Анрі Барбюса);

- вул. Анрі Барбюса (на ділянці від вул. І. Федорова до вул. Димитрова);

- пров. Лабораторний (на ділянці від вул. Літньої до Федерації футболу України); - вул. Фізкультури (на ділянці від вул. Антоновича до НСК «Олімпійський»);

- вул. Жилянська (на ділянці від вул. Антоновича до вул. Шота Руставелі);

- вул. Саксаганського (на ділянці від вул. Антоновича до вул. Еспланадної);

- вул. Шота Руставелі;

- вул. Еспланадна;

- вул. Рогнідинська;

- Бессарабська площа (при цьому проїзд по вул. Басейній та Крутому узвозу залишається відкритим);

- вул. Скоропадського;

- бульв. Лесі Українки (на ділянці від вул. Госпітальної до пров. Щорса в обох напрямках);

- пров. Госпітальний;

- вул. Госпітальна.

Разом з цим, напрямок одностороннього руху транспорту на вул. І. Федорова (на ділянці від вул. Антоновича до вул. В. Васильківської) змінюється на протилежний, тобто напрямок руху транспорту від вул. В. Васильківської до вул. Антоновича.

У дні проведення матчів 24 червня та 1 липня (неділя) перекриття вищезазначених дільниць вулично-дорожньої мережі здійснюється з 10:00 до часу закінчення матчу плюс три години після його закінчення.

Крім того, у дні проведення матчу Євро-2012 вулицями міста будуть пересуватися автоколони під супроводом патрульних автомобілів Державтоінспекції.

В зв’язку з цим столична Державтоінспекція звертається до водіїв транспортних засобів з проханням - надавати перевагу в русі спецавтомобілям із ввімкненими проблисковими маячками

«Державтоінспекція радить усім мешканцям і гостям столиці аби уникнути заторів чи інших ускладнень руху під час проведення чемпіонату, планувати маршрут пересування, оминаючи центральну частину міста, а також використовувати паркінги для розміщення своїх транспортних засобів. Прохання до водіїв - бути уважними та доброзичливими до інших учасників дорожнього руху, відноситись з розумінням до тимчасових обмежень руху та незручностей, що виникатимуть під час «Євро-2012», - зазначили в прес-службі ДАІ.