«АероСвіт»: причиною затримки рейсів 8-9 червня стали літаки перевізників-партнерів

Авіакомпанія "АероСвіт – Українські авіалінії" пояснила затримки рейсів, що почастішали 8-9 червня, виведенням з експлуатації у травні цього року чотирьох літаків зарубіжних перевізників-партнерів, а також затримкою з поставками двох нових повітряних суден. Про це сказано у повідомленні «АероСвіту», переданому агентству УНІАН.

«Головна причина збоїв – несподіване для компанії виведення з експлуатації у травні цього року чотирьох літаків зарубіжних перевізників-партнерів і затримки з поставками двох нових повітряних суден з незалежних від "АероСвіту" причин. Це відчутно обмежило можливості компанії у резервуванні літаків», - сказано у повідомленні.

«АероСвіт» відзначає, що «брак повітряних суден, на які компанія розраховувала, складаючи розклад польотів, позначився на регулярності виконання рейсів у першій декаді червня - з початком чемпіонату Європи з футболу».

В авіакомпанії відзначають, що для оновлення планових провізних місткостей "АероСвіт" ще у травні прискорив процедуру укладення угод щодо лізингу додатково літака ATR-72 і двох повітряних суден Boeing 737-700.

«У другій половині червня ці літаки, а також 2 нових Embraer 190 будуть введені в експлуатацію», - сказано у повідомленні.

Водночас «АероСвіт» відзначає, що до введення в експлуатацію всіх п'яти додаткових літаків ймовірні затримки окремих авіарейсів компанії.

«Авіакомпанія "АероСвіт" просить вибачення у пасажирів за затримки авіарейсів, що почастішали 8-9 червня, і за викликані цим незручності», - йдеться у повідомленні компанії.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії" створена в 1994 році. Базується у київському аеропорту "Бориспіль". На сьогоднішній день обслуговує 80 міжнародних маршрутів у 34 країни, а також перевозить пасажирів у найбільші міста України. Оперує флотом у складі 27 повітряних суден виробництва компанії Boeing, включно з 8 далекомагістральними Boeing 767 і 19 середньомагістральними Boeing 737. Також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. Є членом Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) з 1996 року і членом Асоціації європейських авіакомпаній з 2008 року.