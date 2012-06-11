Повітряні сили України взаємодіють з НАТО, охороняючи повітряний простір під час Євро-2012

Повітряні сили Збройних сил України взаємодіють з НАТО в ході охорони повітряного простору під час проведення Чемпіонату Європи з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам начальник штабу - перший заступник начальника штабу авіації Командування Повітряних сил України, генерал-майор Ігор Янушевич, який прибув у Донецьк.

Відповідаючи на відповідне запитання журналістів, генерал-майор повідомив про взаємодію українських військовослужбовців з НАТО.

«Ми взаємодіємо з НАТО і насамперед з Польщею - у нас проводиться обмін інформаціями. Вони нам надають інформацію в радіусі близько 200 км щодо повітряних суден, ми – свою вздовж державного кордону», - сказав І.Янушевич.

При цьому він додав: «Те ж саме у нас і з Туреччиною - всі ці питання відпрацьовані».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Донецьк для посилення охорони повітряного простору під час Євро-2012 прибули винищувач-перехоплювач типу Су-27 і військово-транспортний літак типу Ан-26.