Столична ДАІ нагадує: з 13.30 до 19.15 буде перекрито рух на бульв. Лесі Українки

Столична Державтоінспекція нагадує, що сьогодні під час пішої ходи вболівальників збірної Швеції (близько 7 тисяч) з 13.30 до 19.15 в обох напрямках буде перекрито рух на бульварі Лесі Українки на дільниці від вулиці Кутузова до вулиці І.Кудрі.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м.Києві, з 18.50 під час проходження учасників маршу від площі Лесі Українки перекриватиметься рух транспорту за таким маршрутом: вулиці Кутузова, Московська (від Цитадельної до Кловського узвозу), далі на Кловському узвозі (від Московської до Мечникова), Мечникова, Басейній (від Шовковичної до Еспланадної) та до північних воріт НСК «Олімпійський».

По мірі проходження колони вболівальників рух на вищевказаних вулицях буде одразу поновлюватись.

З метою уникнення ускладнень в русі напередодні та під час проведення матчу Державтоінспекція радить усім мешканцям і гостям столиці планувати маршрут пересування, оминаючи центральну частину міста.

Також ДАІ просить водіїв бути уважними та доброзичливими до інших учасників дорожнього руху, ставитись з розумінням до тимчасових обмежень руху та незручностей, що виникатимуть під час проведення Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на НСК «Олімпійський» в рамках Євро-2012 відбудеться матч між національними збірними України та Швеції.