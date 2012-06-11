Донецька залізниця сформує для вболівальників на 13 і 16 червня додаткові потяги з Донецька до Києва
14:25, 11 червня 2012Транспорт/Звя'зок
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Донецька залізниця (ДЗ) планує на 13 і 16 червня сформувати два додаткові потяги для футбольних уболівальників.
Як повідомляє прес-служба ДЗ, у дні матчів у Донецьку всі потяги київського напрямку, сформовані ДЗ, курсують за повною схемою.
Крім того, ДЗ повідомляє, що впродовж Євро-2012 у потягах київського і московського напрямків формування ДЗ провідниками працюють 54 студенти профільних вузів, які володіють англійською мовою.
На вокзальному комплексі Донецьк під час футбольного чемпіонату цілодобово працюють 18 волонтерів зі знанням іноземної мови.
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