У клінічній лікарні Львівської залізниці відкрито оновлене хірургічне відділення
14:48, 11 червня 2012Транспорт/Звя'зок
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Оновлене і переоснащене хірургічне відділення відкрито у Клінічній лікарні Львівської залізниці (ЛЗ).
Як повідомляє прес-служба ЛЗ, у відділенні організовано роботу двох окремих блоків - гнійної та чистої хірургії, які одержали сучасне обладнання, хірургічні столи, ліжка та інструментарій, а також операційний блок, оснащений за останнім словом світової медичної техніки.
Нагадаємо, Клінічна лікарня ЛЗ затверджена медичним комісаром УЄФА базовою медичною установою Львова, яка на час проведення в Україні Євро-2012 забезпечуватиме медичне обслуговування сім'ї УЄФА (персоналу та учасників чемпіонату).
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