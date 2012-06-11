У клінічній лікарні Львівської залізниці відкрито оновлене хірургічне відділення

Оновлене і переоснащене хірургічне відділення відкрито у Клінічній лікарні Львівської залізниці (ЛЗ).

Як повідомляє прес-служба ЛЗ, у відділенні організовано роботу двох окремих блоків - гнійної та чистої хірургії, які одержали сучасне обладнання, хірургічні столи, ліжка та інструментарій, а також операційний блок, оснащений за останнім словом світової медичної техніки.

Нагадаємо, Клінічна лікарня ЛЗ затверджена медичним комісаром УЄФА базовою медичною установою Львова, яка на час проведення в Україні Євро-2012 забезпечуватиме медичне обслуговування сім'ї УЄФА (персоналу та учасників чемпіонату).