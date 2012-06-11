Залізниці України за 3 дні Євро-2012 перевезли майже 606 тис. пасажирів

Залізниці України за 3 дні Євро-2012 - 8, 9 і 10 червня - перевезли 605,814 тис. пасажирів.

Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укразлізниця»).

За оперативними даними «Укрзалізниці», зокрема, 8 червня було перевезено 200,540 тис. пасажирів, у тому числі 48 тис. у міжнародному сполученні, 9 червня - 191,210 тис. пасажирів, у тому числі 50,437 тис. пасажирів у міжнародному сполученні, 10 червня залізницями України було перевезено 214,064 тис. пасажирів, у міжнародному сполученні - 46,510 тис. пасажирів.

Водночас, в «Укрзалізниці» відзначають, що на сьогоднішній день залізничники не мають можливості підрахувати обсяги перевезень вболівальників, оскільки спеціальні потяги для цієї цільової групи не були замовлені.