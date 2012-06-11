На Hyundai сполученням Донецьк-Київ на 12 червня продано 99% квитків

На вранішній рейс Донецьк-Київ міжрегіонального електропоїзда “Український експрес” виробництва Hyundai Rotem на 12 червня продано 99% квитків, повідомила УНІАН Донецька залізниця (ДЗ).

На ДЗ відзначають, що з початку чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 за добу до Донецька поїздами дальнього сполучення прибуває близько 6,5-7 тис. пасажирів.

При цьому основна кількість іноземних уболівальників прибуває поїздами київського і московського напряму, а багато вболівальників здають зворотні квитки, щоб продовжити своє перебування в Донецьку.

Крім того, в ДЗ відзначили, що «Український експрес», який прибув до Донецька 11 червня із запізненням на 41 хвилину, в зворотний рейс до Києва відправиться за розкладом.