«АероСвіт» обіцяє забезпечити своєчасну доставку вболівальників на матч до Донецька

Авіакомпанія «АероСвіт - Українські авіалінії» максимально скоротила затримки своїх рейсів із Києва до Донецька для забезпечення своєчасної доставки вболівальників на матч чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, зокрема, з 4 запланованих на сьогодні (11 червня) рейсів Київ-Донецьк 2 вже відправлені, на третій ведеться реєстрація.

«З урахуванням проведення сьогодні футбольного матчу в Донецьку, вдалося максимально скоротити затримки вильотів до цього міста з Києва. Пасажирів, які прямували до Донецька й прибували до «Борисполя» завчасно, відправляли більш ранніми рейсами», - повідомили в компанії.

Крім того, в компанії зазначають, що «АероСвіт» забезпечує пасажирів затриманих рейсів. При тривалих затримках авіакомпанія надає пасажирам харчування й напої, зокрема, харчування й напої надано пасажирам сьогоднішніх рейсів до Нью-Йорка та Бангкока.

«АероСвіт» також веде перереєстрацію пасажирів скасованого рейса до Пекіна на рейси інших авіакомпаній і на пізніші дати.

«На 15:00 перереєстровано понад 50 пасажирів. Деякі з них уже вилетіли до столиці Китаю альтернативними маршрутами. Планується, що всі, хто бажає терміново відлетіти до Пекіна, будуть відправлені вже сьогодні», - повідомили в компанії.

«АероСвіт» зазначає, що «персонал диспетчерської служби, сервісних підрозділів авіакомпанії максимально задіяний із метою мінімізації затримок шляхом оптимального управління наявними місткостями, відправки пасажирів по можливості рейсами інших авіакомпаній, а також обслуговування пасажирів затриманих авіарейсів».

Нагадаємо, з 8-9 червня спостерігалося збільшення кількості затримок рейсів авіакомпанії «АероСвіт – Українські авіалінії». Авіакомпанія пояснює це, зокрема, виведенням із експлуатації в травні цього року чотирьох літаків зарубіжних перевізників-партнерів і затримкою з поставкою двох нових повітряних суден через незалежні від «АероСвіту» причини.