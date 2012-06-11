Південна залізниця організувала в Харкові «фан-зону» для пасажирів-уболівальників

Південна залізниця організувала на Привокзальній площі в Харкові «фан-зону» для пасажирів-уболівальників.

Про це повідомляє прес-центр Південної залізниці.

За їхніми даними, кілька років тому залізничники встановили на площі величезний (розміром 3 на 4 метри) повнокольоровий світлодіодний екран. Чітке масштабне зображення і прекрасна акустика створює чудові умови для перегляду різних передач. Тепер на цьому екрані показують матчі Євро-2012. Бажаючих подивитися ігри збирається чимало.

У прес-центрі нагадали, що Привокзальна площа в Харкові була реконструйована в 2002 році.