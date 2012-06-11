Львівська залізниця залучить 11 кредитних ліній на 51 млн грн

Державне територіально-галузеве об'єднання «Львівська залізниця» оголосило тендер на залучення 11 поновлюваних кредитних ліній на загальну суму 51 млн грн терміном на 1 рік, повідомляє на сайті держзакупівель.

Розкриття тендерних пропозицій заплановане на 12 липня.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діє 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій. Львівська залізниця у 2011 році збільшила пасажирські перевезення на 2,2% в порівнянні з 2010 роком - до 70,554 млн пасажирів. Перевезення вантажів в 2011 році зросли на 12,3%, в порівнянні з 2010 роком, - до 23,07 млн тонн.