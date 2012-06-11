Ярославський купив «Авіалінії Харкова»

Новим власником ПАТ «Авіалінії Харкова» став Олександр Ярославський - президент групи DCH і власник футбольного клубу «Металіст». Інформацію про покупку авіакомпанії харківським бізнесменом кореспонденту УНІАН підтвердили в прес-службі DCH.

Співрозмовник агентства послався на інформацію самого Ярославського, за даними якого 99,99% акцій ПАТ «Авіалінії Харкова» придбані структурами DCH.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України (ФДМУ) продав 99,99% акцій ПАТ «Авіалінії Харкова» за 1,2 млн грн. При цьому ФДМУ не назвав ім'я покупця авіакомпанії. Продаж була здійснена на фондовій біржі ПФТС, надходження коштів очікується найближчим часом.

Довідка УНІАН. Олександр Ярославський - український мільярдер. Стан оцінюється в 1,4 млрд дол. Входить до ТОР-15 рейтингів українських видань Forbes, «Кореспондент», Kyiv Post. Власник групи DCH та ФК «Металіст», генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012.

Група DCH - одна з найбільш потужних бізнес-груп України, має в своєму розпорядженні активи різних галузей (активи представлені будівельними і девелоперськими компаніями, фінансовими установами та ін.)

У 2008 р. компанія «Нью Системс АМ», що входить до структур DCH, придбала цілісний майновий комплекс Міжнародного аеропорту «Харків» в оренду на 49 років. Компанія інвестувала в реконструкцію аеровокзалу та прилеглої території 107,2 млн дол.

АТ «Авіалінії Харкова» створено на базі Харківської державної авіакомпанії «Авіалінії Харкова». Компанія спеціалізується на технічному обслуговуванні повітряних суден, з 1998 по 2001 р. здійснювала пасажирські перевезення.