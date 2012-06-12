На матчі Євро-2012 13 червня у Львові та Харкові продаються 8,7 тис. квитків на поїзди

На матчі Данія – Португалія та Нідерланди – Німеччина в рамках чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, які відбудуться у Львові та Харкові 13 червня, вболівальники мають можливість доїхати залізничним транспортом. Станом на ранок 12 червня, у вільному продажу залишається понад 8,7 тис. місць із понад 28 тис. місць, які запропонувала Державна адміністрація залізничного транспорту України, повідомили УНІАН у прес-службі Укрзалізниці.

Львів, 13 червня, Данія - Португалія, 19:00.

У переддень матчу та у день його проведення на поїзди формуванням залізниць України загалом пасажирам запропоновано у напрямку Львова 14 893 місця у поїздах, з яких станом на 10:00 12 червня вільні 3639 місць.

У напрямку Львова залишаються вільні місця з усіх регіонів України.

Зокрема, у переддень матчу на поїзди формуванням Південної – Західної залізниці запропоновано 6394 місця, у вільному продажу до ст. Львів є квитки на 1400 вільних місць (станом на 12 червня).

Також вболівальники, які вирушатимуть із Києва, можуть скористатися міжрегіональним поїздом Інтерсіті(+), який напередодні матчу відправляється із Києва – о 18:20, а прибуває у Львів – о 23:15. Поки що вільних місць у ньому – 290.

На поїзди формуванням Донецької залізниці до місця проведення матчу (ст. Львів) у вільному продажу залишається 50 квитків із 782 запропонованих, Південної залізниці - 99 квитків із 758 запропонованих, Одеської залізниці – 1200 квитків із 3400 запропонованих, Придніпровської залізниці - 600 квитки із 2980 запропонованих місць.

Харків, 13 червня, Нідерланди – Німеччина, 21:45

На матч, що відбудеться 13 червня у Харкові, вболівальники також мають змогу доїхати залізничним транспортом з усіх регіонів України.

Загалом до ст. Харків на поїзди запропоновано – 13 839 місць, з них станом на 10:00 12 червня вільних - 5155

Мешканці Київщини для того щоб потрапити на матч мають змогу скористатися міжрегіональним поїздом Інтерсіті (+), який відправляється 12 червня із Києва – о 18:15 і прибуває до Харкова – о 22:50, загальна кількість вільних місць у ньому – 313.

На поїзди формуванням Одеської залізниці до місця проведення матчу у вільному продажу залишається 804 квитки із 2206 запропонованих, Донецької залізниці – 667 квитків із 1992 запропонованих та Придніпровської залізниці - 3371 квиток із 5093 запропонованих. На поїзди формуванням Львівської залізниці всі квитки вже розкуплені, а було запропоновано 758 місць.