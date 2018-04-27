Їдемо на Євро: пасажир - не персик, у дорозі не зіпсується...

Старт Євро-2012 в Україні збігся не лише із запуском міжрегіональних швидкісних електропоїздів, кардинальною зміною графіка руху, з оновленням парків авіаперевізників, але й з несприятливими погодними умовами. Плюс, період відпусток помітно збільшив кількість співгромадян, що переміщаються країною в південному, західному та інших напрямках. Накладення цих факторів один на одного створило непривабливу картинку - транспорт виявився не готовим до таких пікових навантажень. І як результат - силует пасажира, який задрімав на своїх пожитках біля "повітряних" та інших "воріт" в очікуванні відправки - цілком може претендувати на звання ще одного символу ЧЄ-2012.

Виліт забезпечений... насилу

З 8 червня почали надходити повідомлення про безпрецедентну затримку рейсів «АероСвіту» і відмову компанії перевозити пасажирів деяких із них. Зокрема, згідно з інформацією онлайн-табло українських аеропортів, рейси «гальмувалися» в Стокгольм, Бангкок, рейс до Нью-Йорка був перенесений на 9:00, а до Пекіна взагалі скасований. 11 червня під питанням залишалися вильоти до Донецька, де повинен був відбутися матч Франція-Англія. І хоча потім ситуацію вдалося якимось чином «розрулити», настрій пасажирам-вболівальникам зіпсували.

«АероСвіт» пояснив ситуацію нестачею літаків - плануючи рейси, компанія розраховувала на отримання двох нових літаків, а також на використання парку іноземних компаній-партнерів. Водночас, перевізники-партнери в травні 2012 року вивели з експлуатації чотири літаки, а постачання нових бортів затрималися «з незалежних від «АероСвіту» причин». «Це значно обмежило можливості компанії в резервуванні літаків. Відсутність повітряних суден, на які компанія розраховувала, складаючи розклад польотів, позначилася на регулярності виконання рейсів в першій декаді червня - на початку чемпіонату Європи з футболу», - йдеться в повідомленні компанії, поширеному у відповідь на критику в ЗМІ та на інтернет-форумах її роботи.

Логічно припустити, що, плануючи перевезення на період Євро-2012 і поєднуючи їх з програмою оновлення повітряного парку, «АероСвіт» міг би заздалегідь поцікавитися, чи зможуть іноземні партнери виконати свої зобов'язання. У результаті «АероСвіту» доводиться заспокоювати пресу, годувати і обслуговувати застряглих в аеропорту пасажирів, а також домовлятися з лізингодавцями про прискорення отримання літака ATR-72, двох повітряних суден Boeing 737-700, а також двох нових Embraer 190. Ці лайнери планують ввести в експлуатацію у другій половині червня, а до цього часу «АероСвіт» прогнозує затримки окремих авіарейсів.

Ще один лідер галузі - «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) - зіткнувся з проблемами розширення маршрутної мережі. З 6 червня до 10 липня МАУ виконуватиме регулярні рейси в Алмати тільки за тимчасовим дозволом. В результаті компанії довелося виправдовуватися перед пасажирами і пересаджувати їх на рейси інших авіакомпаній.

У МАУ ситуацію пояснюють таким чином: Комітет цивільної авіації Міністерства транспорту і комунікацій Республіки Казахстан відмовився надати компанії дозвіл на виконання регулярних рейсів за маршрутом Київ-Алмати-Київ на весь літній період. Приводом для відмови стало те, що МАУ надала казахстанському держоргану неповний пакет необхідних документів. Причому авіаційна влада Казахстану відзначила, що тимчасовий дозвіл - крок назустріч уболівальникам, які викупили місця на рейси авіакомпанії, щоб прилетіти на матчі Євро-2012 до України. Водночас, казахстанський Мінтранском зазначив, що МАУ продавала квитки з Алмати в Київ, не маючи дозволу на виконання регулярних рейсів за цим маршрутом.

Аеропорти: іспит грозою

Заспокоювати розгніваних пасажирів, як правило, доводиться не тільки авіакомпаніям, але й аеропортам, де через відкладення рейсів вони змушені просиджувати годинами. Добре, що в столичних «повітряних вокзалах» для цього створені умови: в Києві до Євро-2102 відкрили два нових термінали - термінал А в аеропорту «Київ» (Жуляни) і термінал D в «Борисполі». Правда, якщо новий термінал в «Жулянах» експлуатується на всю котушку - за три дні чемпіонату він прийняв понад 1000 пасажирів, то аеропорт «Бориспіль» в рамках чартерної програми з транспортного забезпечення чемпіонату поки прийняв всього 2 рейси з 300 уболівальниками. Втім, початок повноцінної його експлуатації й був запланований на «після євро», регулярні рейси він прийматиме з 1 серпня. Саме до цього моменту планують визначити, які авіакомпанії зайдуть у нього.

Між тим, у столичних аеропортах відзначають, що вболівальники прибувають до Києва не тільки чартерними рейсами, а й регулярними, тобто, підрахувати їх кількість неможливо. Поки «Бориспіль» фіксує зростання пасажиропотоку на 15-21% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Але говорити про те, пов'язаний показник з розширенням маршрутної мережі авіакомпаній, чи з чемпіонатом, поки рано.

Порівнювати показники аеропорту «Київ» взагалі не доводиться, адже в 2011 році «Жулянам» ніде було приймати пасажирів. Втім, найбільший східноєвропейський лоукостер WizzAir, український підрозділ якого базується в цьому аеропорті, спеціально під Євро-2012 запропонував 16 додаткових рейсів, у тому числі 5 в Німеччину, 6 - в Польщу і 5 - в Англію.

Ще однією проблемою для аеропортів стала погода - через грозу 10 червня «Борисполю» довелося перенаправити до Дніпропетровська 4 рейси. А ось «Жулянам» пощастило - у цей день рейсів в «Київ» не було.

"Почекай паровоз, не стукайте колеса..."

Залізниці України в цілому справляються з перевезеннями уболівальників, але й тут не обходиться без «заминок», наприклад, 40-хвилинна затримка «Українського експреса» Hyundai на маршруті Київ-Донецьк 11 червня, двогодинна затримка на маршруті Київ-Львів 10 червня. Це з «модним» поїздом вже відбувалося. Технічні експерти кажуть, що причиною тому є проблеми з пантографом, яким вагони з'єднуються з лінією електропередач. Корейські фахівці, які зобов'язані виконувати протягом 5 років гарантійне обслуговування поїздів, вже займаються усуненням неполадок.

«Укрзалізниця» вже заявила, що розробляє порядок виплати компенсацій пасажирам за запізнення поїздів класу Інтерсіті +, до якого належить «Український експрес», більш ніж на 30 хвилин. Втім, про компенсації за запізнення інших поїздів, наприклад, нового Skoda, залізничники поки не повідомляють.

Тим не менше, технічні неполадки не заважають «Українському експресу» виконувати свою роботу. Зокрема, на ранковий рейс Донецьк-Київ на 12 червня на Hyundai було продано 99% квитків, вільними залишилися тільки місця, зарезервовані УЄФА для журналістів.

До речі, ще один проблемний «залізничний» збіг з початком чемпіонату - з 27 травня в Україні набув чинності кардинально змінений графік руху поїздів. Але будемо сподіватися, що у цьому зв'язку жодних інцидентів не буде.

Поки важко сказати, наскільки Євро-2012 в цілому підвищило обсяг пасажирських перевезень. Втім, якщо б впровадження «модних» швидкісних поїздів, кардинально нового графіка руху, розширення маршрутної мережі та оновлення парку авіакомпаній почалося б не одночасно з приходом в країну чемпіонату Європи з футболу, коли значимість транспортної інфраструктури виходить на перше місце, похибки в роботі транспорту були б не такі помітні та відчутні. Подивимося, чи зможуть наші транспортники "увійти в колію" і відправити вболівальників по домівках з більшим комфортом, ніж прийняли в гості.

Анна Левченко (УНІАН)

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