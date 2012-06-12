«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг Київ-Харків для перевезення вболівальників

«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг сполученням Київ-Харків і Харків-Київ на 13-14 червня для перевезення уболівальників, повідомили УНІАН в Державній адміністрації залізничного транспорту України.

Потяг призначений з огляду на попит уболівальників і з метою забезпечення пасажирських перевезень в повному обсязі.

З Києва додатковий потяг №564 відправиться 13 червня о 07:00, прибуде до Харкова в 15:43. Зупинка на ст. Полтава (12:45 - 13:05).

У зворотному напрямі потяг відправиться 14 червня під №533 з Харкова о 2:07 (після закінчення матчу), прибуття до Києва - о 12:00. Зупинки на ст. Смородино (04:30 - 04:40), Суми (5:39 - 5:44), Конотоп (08:45 - 8:56).

Потяг курсуватиме складом 15 вагонів (13 вагонів - купе, 2 вагони - СВ).

З 14.00 12 червня почалися продажі квитків у всіх залізничних касах.

Нагадаємо, 13 червня в Харкові о 21.45 відбудеться черговий матч групового етапу чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 року між збірними Нідерландів і Німеччини.