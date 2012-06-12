«АероСвіт» поступово відновлює регулярність виконання рейсів

Компанія «АероСвіт - Українські авіалінії» з сьогоднішнього дня поступово відновлює регулярність виконання рейсів, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Поки фіксуються запізнення у відправці й прибутті декількох авіарейсів як наслідок затримок у понеділок, 11 червня, зазначили в авіакомпанії.

Раніше «АероСвіт» називав головною причиною затримок, що почастішали 8-11 червня, несподіване виведення з експлуатації в травні цього року чотирьох літаків зарубіжних перевізників-партнерів і затримку з поставками двох нових повітряних суден із незалежних від компанії причин.

Відсутність повітряних суден, на які авіакомпанія розраховувала, складаючи розклад польотів, суттєво обмежила можливості "АероСвіту" в резервуванні літаків, яке необхідне на випадок технічних збоїв. Це негативно позначилося на регулярності виконання рейсів в умовах підвищення інтенсивності перевезень у першій декаді червня - з початком чемпіонату Європи з футболу.

З метою відновлення планових перевізних місткостей "АероСвіт" прискорив укладення договорів лізингу трьох додаткових літаків - одного ATR-72 і двох Boeing 737-700, а також процедуру поставки 2 нових Embraer 190.

Вже наступного тижня частина зазначених повітряних суден надійде до Києва, а до кінця червня в експлуатацію будуть введені всі 5 додаткових літаків.

Крім того, в прес-службі «АероСвіту» спростували інформацію про нібито отримане Державіаслужбою України розпорядження підготувати документи для анулювання ліцензії "АероСвіту" на здійснення міжнародних авіаперевезень, яка з'явилася в пресі з посиланням на анонімне джерело в Міністерстві інфраструктури.

«Це вже не перший випадок розповсюдження в останні місяці фальсифікацій стосовно авіакомпанії. "АероСвіт" перевіряє інформацію щодо їх ініціатора», - йдеться в повідомленні компанії.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські Авіалінії" створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту "Бориспіль". На сьогоднішній день обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 34 країн, а також перевозить пасажирів до найбільших міст України. Оперує флотом у складі 27 повітряних суден виробництва компанії Boeing, включаючи 8 далекомагістральних Boeing 767 і 19 середньомагістральних Boeing 737. Також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. Є членом Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) з 1996 року і членом Асоціації Європейських Авіакомпаній з 2008 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Їдемо на Євро: пасажир - не персик, у дорозі не зіпсується...