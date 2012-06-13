Придніпровська залізниця збільшила перевезення вантажів на 0,6%

Придніпровська залізниця за 5 місяців 2012 року збільшити в порівнянні з аналогічним період 2011 року перевезення вантажів на 0,6%, або на 311 тис. тонн - до 47,471 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

Зокрема, за вказаний період залізничники перевезли: більш 6 407 тис. тонн кам'яного вугілля, 518,3 тис. тонн коксу, 1 359 тис. тонн флюсів; залізної і марганцевої руди - 26 411 тис. тонн (в тому числі на експорт – 10 513 тис. тонн), чорних металів - 5678 тис. тонн будівельних вантажів перевезено 1 815 тис. тонн, промислової сировини і формувальних матеріалів – 1 025 тис. тонн, цементу - 335,8 тис. тонн, зерна - 765,4 тис. тонн, граншлаку - 482,8 тис. тонн, хімікатів - 527,4 тис. тонн, продовольчих товарів - 279,8 тис. тонн.

За даними прес-центру, в травні 2012 року Придніпровська магістраль перевезла 10 278 тиc. тонн вантажів, що на 2% більше запланованого (10 075 тис. тонн).

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одне з найбільших ланок залізничного транспорту України.

Придніпровська залізниця здійснює перевезення в межах Дніпропетровської та Запорізької областей, АР Крим, окремих територій ще п'яти регіонів України загальною площею 93 тис. кв. км з населенням понад 8 млн осіб. Придніпровська залізниця обслуговує поромну переправу Крим-Кавказ, 2 річкових та 4 морських порти, нафтовий термінал станції Азовська.

Експлуатаційна колійна мережа залізниці перевищує 3200 кілометрів, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринок більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, забезпечує промислові зв'язки вугледобувного Донбасу і залізорудного Кривбасу, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

До складу ПЗ входять 4 дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька та Кримська), 248 станцій, загальна чисельність працівників перевищує 61 тис. осіб. У 2011 році Придніпровська залізниця перевезла понад 215 млн тонн вантажів та понад 87 млн пасажирів, що відповідає рівню 2010 року.