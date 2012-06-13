Південна залізниця приймає гостей із Нідерландів

Один із грандів світового футболу - збірна Голландії - передматчеві розминки проводить на стадіоні дитячого лікувально-оздоровчого центру «Сонячний» (Харківська обл.) Південної залізниці.

Про це повідомляє прес-центр Південної залізниці.

За їхніми даними, стадіон, який є найкращою спортивною базою «Укрзалізниці», був обраний збірної Голландії для підготовки до матчів чемпіонату Європи, які проходять в Харкові, - з командами Данії (9 червня), Німеччини (13 червня) та Португалії (17 червня ).

А в розташованому поруч зі стадіоном 4-зіркові готелі «Магістраль», а також у корпусах дитячого оздоровчого центру «Сонячний» Південної залізниці розмістилися представники Королівського футбольного союзу Нідерландів, які займаються питаннями організації матчів своєї збірної.

Перші футбольні функціонери з Голландії приїхали в «Сонячний» 5 червня. З цього ж дня тут працюють чотири перекладачі, яких взяли в штат оздоровчого центру на час проведення Євро-2012.

Довідка УНІАН. Будівництво тренувальної бази для футбольних команд фіналу Євро-2012 на базі ДЛОЦ «Сонячний» Південної залізниці було передбачено Державною цільовою програмою підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Об'єкт включає в себе стадіон з розмірами футбольного поля 105 х 68 м, обладнаний автоматичним поливом, з двома трибунами (західною і східною) для глядачів на 4924 місця, підтрибунними приміщеннями і відповідною інфраструктурою для забезпечення функціонування стадіону (прожекторні щогли; системи водо-та електропостачання та ін.)

Підтрибунні приміщення: під західною трибуною обладнані роздягальні для команд загальною площею 124 м ² кожна, приміщення для суддів, медпункт. Під східною трибуною розташовані санітарні приміщення для глядачів і технічні приміщення (електрощитова, вентиляційні камери, радіовузол, насосна для поливу поля та ін.)

Стадіон «Сонячний» був урочисто відкритий 7 вересня 2011 року в присутності віце-прем'єр-міністра - міністра інфраструктури України Бориса Колесникова, голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна, Генерального директора «Укрзалізниці» Володимира Козака, начальника Південної залізниці Віктора Остапчука.