Придніпровська залізниця за січень-травень відремонтувала 3,4 тис. піввагонів

Спеціалізовані вагоноремонтні депо Придніпровської залізниці за січень-травень 2012 року відремонтували 3390 вантажних піввагонів на суму близько 152,5 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

Зокрема, в січні залізничники відремонтували 620, в лютому - 660, в березні - 740, у квітні - 670 і в травні 2012 року - 700 піввагонів.

В кінці 2011 року Укрзалізниця визначила базові ремонтні депо для державних компаній, на баланс яких в поточному році були передані вантажні піввагони українських залізниць. На ПЗ депо розташовані на станціях Батуринська, Мудрьона, Нижньодніпровськ-Вузол, П'ятихатки.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одне з найбільших ланок залізничного транспорту України.

Придніпровська залізниця здійснює перевезення в межах Дніпропетровської та Запорізької областей, АР Крим, окремих територій ще п'яти регіонів України загальною площею 93 тис. кв. км з населенням понад 8 млн осіб. Придніпровська залізниця обслуговує поромну переправу Крим-Кавказ, 2 річкових та 4 морських порти, нафтовий термінал станції Азовська.

Експлуатаційна колійна мережа залізниці перевищує 3200 кілометрів, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринок більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, забезпечує промислові зв'язки вугледобувного Донбасу і залізорудного Кривбасу, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

До складу ПЗ входять 4 дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька та Кримська), 248 станцій, загальна чисельність працівників перевищує 61 тис. осіб. У 2011 році Придніпровська залізниця перевезла понад 215 млн тонн вантажів та понад 87 млн пасажирів, що відповідає рівню 2010 р.