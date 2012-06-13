ПЗЗ 16-17 червня відновить шляхопровід на перегоні Київ-товарний - Київ-московський

Південно-західна залізниця (ПЗЗ) планує 16-17 червня завершити відновлення шляхопроводу по вул. Федорова на перегоні Київ-Товарний - Киев-Моськовській, пошкодженого великогабаритною технікою. Про це УНІАН повідомили в ПЗЗ.

«Зараз на шляхопроводі залізничники проводять аварійно-відновні роботи, які планують закінчити у вихідні. ПЗЗ приносить вибачення за незручності і докладає зусиль для відновлення встановленого графіка руху», - повідомили на ПЗЗ.

Крім того, Південно-Західна залізниця просить свідків пошкодження частини шляхопроводу по вул. Федорова повідомити про обставини і винуватців тогою що сталося, за тел.067-219-97-73.

Нагадаємо, 9-10 червня на перегоні Київ-Товарний - Київ-Московський невстановлені особи великогабаритною технікою зруйнували пролітну будову шляхопроводу по вул. Федорова, що спричинило збої в графіку руху електропоїздів.

Внаслідок пошкодження частини шляхопроводу, залізничники були змушені закрити для руху потягів один шлях двоколійного перегону, а частину електропоїздів направити в обхід.