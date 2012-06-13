Залізниці з початку року реалізували через інтернет більше 658 тис. квитків

Залізниці України через систему бронювання та продажу квитків на потяги в інтернеті з 1 січня по 12 червня 2012 року реалізували понад 658 тис. квитків.

Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

За даними «Укрзалізниці», на сьогоднішній день через інтернет оформляється 2,32% залізничних квитків від загального продажу. При цьому на авіаперевезеннях через інтернет оформляється 7-10% квитків.

За даними «Укрзалізниці», протягом 2009 року через інтернет було придбано близько 83,5 тис. квитків, в 2010 - 132,5 тис.

Нагадаємо, що 17 травня 2012 року «Укрзалізниця» ввела в дослідну експлуатацію власну систему продажу проїзних документів через інтернет в пасажирських перевезеннях http://booking.uz.gov.ua/.

Нова система дозволяє пасажирам оплатити покупку через інтернет практично всіма діючими в Україні платіжними інструментами безготівкових розрахунків фізичних осіб, зокрема, НСМЕП, VISA, MasterCard, Webmoney.

Довідка УНІАН. У 2011 році залізничним транспортом, з урахуванням перевезень міською електричкою, перевезено 430,1 млн осіб - на 0,7% більше, ніж у 2010 році.