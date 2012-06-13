Львівський вокзал в день матчу Нідерланди-Німеччина прийме 14 тис. пасажирів
14:03, 13 червня 2012Транспорт/Звя'зок
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Залізничний вокзал станції Львів у день матчу Нідерланди-Німеччина 13 червня прийме 14 тис. пасажирів.
Як повідомляє прес-служба Львівської залізниці, напередодні, 12 червня, до Львова залізницею прибуло 12,2 тис. пасажирів.
Крім того, напередодні другого матчу до Львова прибуде електропоїзд з Перемишля, який може перевезти до 800 пасажирів.
За інформацією Львівської залізниці, 8 і 9 червня, в переддень і день матчу Німеччина-Португалія, вокзал станції Львів прийняв майже 25,795 тис. пасажирів на близько 40 графікових потягах.
Електропоїздом Перемишль-Львів та Львів-Перемишль на матч 9 червня у Львів прибули близько 600 осіб.
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