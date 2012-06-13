Львівський вокзал в день матчу Нідерланди-Німеччина прийме 14 тис. пасажирів

Залізничний вокзал станції Львів у день матчу Нідерланди-Німеччина 13 червня прийме 14 тис. пасажирів.

Як повідомляє прес-служба Львівської залізниці, напередодні, 12 червня, до Львова залізницею прибуло 12,2 тис. пасажирів.

Крім того, напередодні другого матчу до Львова прибуде електропоїзд з Перемишля, який може перевезти до 800 пасажирів.

За інформацією Львівської залізниці, 8 і 9 червня, в переддень і день матчу Німеччина-Португалія, вокзал станції Львів прийняв майже 25,795 тис. пасажирів на близько 40 графікових потягах.

Електропоїздом Перемишль-Львів та Львів-Перемишль на матч 9 червня у Львів прибули близько 600 осіб.