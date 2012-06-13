У Києві найчастіше викрадають автомобілі «ВАЗ», «Toyota», «Lexus» і «Mitsubishi»

У Києві за 5 місяців нинішнього року зареєстровано 182 незаконних заволодіння транспортними засобами.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Управління Державної автоінспекції Києва, зазначивши, що працівниками ДАІ було розкрито 83 таких злочини.

У викрадачів, як і раніше, особливою популярністю користуються «ВАЗи» - з початку року співробітники ДАІ зареєстрували 38 викрадень. Друге місце зайняли автомобілі марок – «Лексус» та «Toyota» - по 19 викрадень, а на третьому – «Mitsubishi», зафіксовано 17 випадків. На четвертому місце опинилися автомобілі марки «Шкода» - 10 незаконних заволодінь.

Як правило, зазначають в ДАІ, автовласники лишалися своїх транспортних засобів вночі. Саме у цей час доби було викрадено 141 автівку, удень лише - 41.

З проспекту Героїв Сталінграду зафіксовано найбільше незаконних заволодінь автотранспортом, а також на вулицях: Лисківська, Прилужна, бульвар Лесі Українки, Анни Ахматової та Княжий Затон, поінформували в ДАІ.