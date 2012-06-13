«АероСвіт» наступного тижня додатково введе в експлуатацію три літаки

Авіакомпанія «АероСвіт — Українські авіалінії» планує наступного тижня (з 18 червня — УНІАН) ввести в експлуатацію додатково три літаки, а до кінця червня ще два повітряні судна.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

«Для швидкого остаточного відновлення регулярності виконання польотів «АероСвіт» вже наступного тижня введе в експлуатацію додатково три літаки, а до кінця червня ще два повітряні судна», - сказано у повідомленні «АероСвіту».

Крім того, для відновлення графіка руху авіакомпанія вносить оперативні зміни до програми польотів. Зокрема, переноситься час вильоту/прибуття авіарейсів з урахуванням оптимального використання наявного флоту і нових літаків, які будуть задіяні найближчим часом, а існуючі і планові провізні місткості перерозподіляються відповідно до завантаженості рейсів.

«Авіакомпанія просить пасажирів під час придбання авіаквитків обов'язково наполягати на внесенні агентами з продажу перевезень даних про контактні номери телефонів у бронювання. Це необхідно для забезпечення оперативного сповіщення пасажирів про зміни у розкладі польотів», - відзначає «АероСвіт».

Станом на 13 червня «АероСвіт» прогнозує запізнення вильоту/прибуття авіарейсів із/до Копенгагена, Вільнюса, одного денного рейса з Москви, а також невеликих затримок прибуття до аеропорту "Бориспіль" літака з Варшави і Нью-Йорка через погодні умови на маршруті і, як наслідок, рейсу Київ-Тбілісі, який повинен узяти на борт транзитних пасажирів зі Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше «АероСвіт» заявив про намір прискорити укладення договорів лізингу додатково трьох літаків - одного ATR-72 і двох Boeing 737-700, а також прискорити процедуру поставки 2 нових Embraer 190.

З 8-11 червня почастішали затримки авіарейсів «АероСвіту», причиною яких авіаперевізник назвав несподіване виведення з експлуатації у травні цього року чотирьох літаків зарубіжних перевізників-партнерів і затримки з поставками двох нових повітряних суден іх незалежних від «АероСвіту» причин.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена у 1994 році, базується у київському аеропорту «Бориспіль», обслуговує 80 міжнародних маршрутів у 34 країни, а також перевозить пасажирів у найбільші міста України. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.