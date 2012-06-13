За 5 місяців сталося 33 ДТП на залізничних коліях і переїздах

У січні-травні 2012 року на залізничних коліях і переїздах залізниць України сталося 33 ДТП — на 7 випадків більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, унаслідок ДТП загинули 3 людини, 13 травмовано. Кількість потерпілих у ДТП також збільшилася на 7 чоловік, загиблих - зменшилася на 4 людини.

28 ДТП у січні-травні 2012 року сталося на залізничних переїздах, 5 — на шляхах поза переїздами.

Крім того, «Укрзалізниця» повідомляє, що за 5 місяців 2012 року допущено 71 випадок незаконного втручання у роботу залізниць, стільки ж було за відповідний період минулого року.

«Незважаючи на всі заходи з боку залізниці, основною запорукою безпеки на коліях і переїздах є саме уважність і дисциплінованість водіїв, які беруть на себе відповідальність за життя і здоров'я своїх пасажирів», - відзначає «Укрзалізниця».