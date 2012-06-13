В Україні буде створено загальнодержавну базу результатів техконтролю транспорту

Кабінет міністрів України доручив Міністерству внутрішніх справ забезпечити створення і функціонування загальнодержавної бази даних про результати обов'язкового технічного контролю транспортних засобів.

Як повідомляється на сайті Кабміну, порядок формування бази і доступу до неї затверджений постановою уряду №512 від 31 травня 2012 року.

Згідно із затвердженим порядком, загальнодержавна база даних про результати обов'язкового технічного контролю транспортних засобів є складовою частиною Національної автоматизованої інформаційної системи Державтоінспекції.

До складу бази увійдуть реєстр результатів обов'язкового технічного контролю транспортних засобів і реєстр укладених договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю.

Власником бази даних буде управління Державтоінспекції МВС, користувачами - управління Державтоінспекції МВС, управління (відділи) Державтоінспекції головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі, Центр безпеки дорожнього руху і автоматизованих систем при МВС, спеціальний підрозділ дорожньо-патрульної служби особливого призначення при управлінні Державтоінспекції МВС, відділи (відділення) Державтоінспекції міських і районних органів внутрішніх справ, суб'єкти здійснення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, Моторне (транспортне) страхове бюро, а також страхові організації, що мають право на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхувальники).

Страхувальники через Моторне (транспортне) страхове бюро мають забезпечувати щодобове внесення до реєстру договорів страхування інформації про укладені ними договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю.