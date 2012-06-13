Тарифи на ОСАГО підвищувати ніхто не збирається — страховик

Тарифи на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСАГО) підвищувати ніхто не збирається.

Як передає кореспондент УНІАН, у цьому запевнила журналістів голова правління страхової компанії «Провідна» Ірина Сіренко (СК «Провідна» входить до складу президії МТСБУ).

«Про підвищення тарифів розмова не ведеться півроку взагалі ніяк. І зрозуміло, що ця тема абсолютно безперспективна у зв'язку з тим, що вибори, як завжди, наближаються, а напередодні виборів ніхто й ніколи не підвищить ціну на соціальний продукт, - сказала І.Сіренко. - Про підвищення тарифів на ОСАГО взагалі не йдеться».

При цьому вона спростувала інформацію, яка з'явилася у ряді ЗМІ, про те, що страховики нібито «виторгували» у держорганів можливість підвищити тарифи в обмін на «бажаного владі» генерального директора Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

«Це абсолютна маячня, і це абсолютна неправда», - наголосила І.Сіренко.

Водночас вона відзначила необхідність зробити жорсткішими правила гри на ринку ОСАГО в частині посилення контролю за виконанням страховиками зобов'язань перед клієнтами, а також за якістю надання послуг. При цьому необхідно збільшити повноваження МТСБУ щодо можливості впливу на страховиків-членів Бюро, які не виконують свої зобов'язання.

Нагадаємо, що минулого тижня президія МТСБУ затвердила Бориса Візірова генеральним директором Бюро замість Вадима Загребного, якого призначено заступником гендиректора.

Раніше Візіров обіймав посаду голови податкової адміністрації Голосіївського району Києва.

Довідка УНІАН. Моторне (транспортне) страхове бюро України є об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСАГО).

Членство страховиків у МТСБУ є обов'язковою умовою здійснення ОСАГО.

На сьогодні членами МТСБУ є 82 страхові компанії.

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