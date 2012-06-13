Для скасування обов'язковості «автоцивілки» немає підстав – експерти

На сьогодні немає підстав для того, щоб виключити зі списку обов'язкових страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСАГО), повідомив у коментарі УНІАН голова правління страхової компанії «Княжа Вієнна Іншуранс Груп»» Дмитро Грицута.

Нагадаємо, що до Верховної Ради надійшов законопроект, яким пропонується внести зміни до Закону «Про страхування» і виключити зі списку обов'язкових видів страхування «автоцивілку».

«Реальних підстав для цього сьогодні немає. Ухвалення даного законопроекту вважаю за неможливе, оскільки він суперечить європейським нормам і вимогам до організації страхування в Україні, яка є країною-членом системи «Зелена карта», - сказав Д.Грицута.

При цьому він вважає, що виведення «автоцивілки» з обов'язкових видів стало б ударом по страхувальниках, оскільки після цього питання про відшкодування збитку «просто повисло б у повітрі».

Також Грицута вважає, що у випадку з цим законопроектом не обійшлося без політики.

«Понад усе цей законопроект схожий на спробу політичного шантажу з боку окремих парламентаріїв щодо фінансового блоку уряду, а також щодо страхового ринку», - каже страховик.

Він вважає, що законопроект прийнято не буде, а якщо все ж таки він знайде підтримку в парламенті, то спровокує масу проблем на страховому ринку.

«Ризикну припустити, що він все ж таки не буде прийнятий. Якщо ж припустити, що це станеться, то наслідками будуть повна втрата контролю над ринком «автоцивілки» з боку держави, а також величезні проблеми, пов'язані з відшкодуваннями за неоплаченими позовами сторін-учасників ДТП», - відзначає Д.Грицута.

Загалом, на його думку, даний законопроект – це боротьба з проблемою невиплат на ринку шляхом скасування обов'язкового виду страхування як такого. «Проте такий підхід абсолютно позбавлений здорового глузду. Тим паче, що механізм «автоцивілки» ми не винайшли, а, по суті, перейняли у європейських країн, де вона є обов'язковим видом», - наголосив голова правління «Княжа Вієнна Іншуранс Груп».

Такої ж думки дотримується і заступник голови правління НАСК «Оранта» В’ячеслав Грабина. «На сьогоднішній день ринок ОСАГО сформований і працює. Та є проблеми. Але вони повинні вирішуватися не скасуванням обов'язковості, а встановленням чітких правил взаємин страхувальників і страховиків і головне - формуванням належного контролю і штрафних санкцій - жорстких, за їх виконання», - каже він.

Він також упевнений, що скасування обов'язковості «автоцивілки» принесе великі проблеми страховим компаніям і їхнім клієнтам.

«Ми вважаємо, що скасуварння обов'язкового страхування призведе до проблем, а саме - зниження захищеності наших громадян, які постраждали у ДТП, зниження захищеності пільгових категорій громадян», - сказав В.Грабина.

Загалом, за словами В.Грабини, скасування будь-якого обов'язкового виду, а особливо ОСАГО веде до зниження культури страхування, яка вже виробилася у більшості громадян. «Отримання компенсації потерпілим від винуватця ДТП стане практично неможливим або розміри її будуть меншими, ніж реально заподіяна шкода», - відзначає В.Грабина.

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