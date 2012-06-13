У МТСБУ проведуть аудит

У Моторному (транспортному) страховому бюро України буде проведено аудит.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова правління страхової компанії «Провідна» Ірина Сіренко (СК «Провідна» входить до складу президії МТСБУ) в розмові з журналістами в середу.

«Рішення ухвалено про те, що проводиться аудит, проводиться реорганізація МТСБУ, аудит організаційної структури, функціонального наповнення, штатного складу, все це зараз буде проводитися», - повідомила І.Сіренко.

Водночас вона відзначила, що таке рішення є цілком логічним, враховуючи останні зміни, які відбулися в керівництві МТСБУ. Так нове керівництво хоче зрозуміти стан справ у Бюро, перш ніж приступити до виконання своїх обов'язків.

«Ми вважаємо, що функції МТСБУ можна виконувати економніше», - зауважила І.Сіренко.

При цьому вона повідомила, що на сьогодні проводиться відбір компанії, яка буде проводити аудит МТСБУ. Аудит планується провести до кінця липня.

«Зараз проходить вибір компанії, яка його (аудит - УНІАН) проводитиме», - сказала І.Сіренко.

Нагадаємо, що минулого тижня президія МТСБУ затвердила Бориса Візірова генеральним директором бюро замість Вадима Загребного, якого призначено заступником гендиректора Бюро.

Раніше Візіров обіймав посаду голови податкової адміністрації Голосіївського району Києва.

Також президентом МТСБУ затверджено Володимира Романишина, а Івана Гумінського — заступником гендиректора, який курирує страхування за системою «Зелена карта».

До цього, в квітні, було затверджено новий склад президії МТСБУ, до якого ввійшли УАСК «АСКА», СК «Провідна», СК «Українська страхова група», НАСК «Оранта», СК «Європейський страховий альянс», СК «Кредо», СК «Статус». Затверджено також координаційну раду МТСБУ, до складу якої ввійшли СК «ІНГО Україна», УПСК, «Княжа», «QBЕ Україна» і склад ревізійної комісії: «ПЗП Україна», «Граве Україна», «АСКО-Донбас Північний».