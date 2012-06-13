Двосистемні «Українські експреси» економлять час на заміну локомотивів

Використання двосистемних електропоїздів «Український експрес» категорії Інтерсіті (+) виробництва Hyundai Rotem дозволяє заощадити час на зміну локомотива на стику різних видів струму на маршрутах.

Як пояснили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), перемикання двосистемних поїздів на стику різних видів струму відбувається автоматично або здійснюється машиністом поїзда безпосередньо з кабіни без зупинки руху.

Водночас, звичайні пасажирські поїзди, що курсують за маршрутом Київ-Миронівка-Знам'янка-П'ятихатки-Дніпропетровськ-Донецьк, роблять зупинку для заміни локомотива на станції П'ятихатки, на напрямку з Києва до Харкова - на станції Огульці.

На напрямку Київ-Гребінка-Полтава-Лозова-Донецьк заміна локомотивів здійснювалася на двох станціях - Полтава Південна та Лозова, де електровоз замінювали тепловозом і навпаки.

«На заміну локомотива тільки на одній станції втрачалося до 25 хвилин. Так, у напрямку з Києва до Донецька поїзди, які курсували через Лозову, у зв'язку зі заміною локомотива втрачали до 50 хвилин у один бік», - зазначають в «Укрзалізниці».

Крім того, відмова від заміни локомотива дозволила залізницям заощадити людські ресурси.

«У разі заміни локомотива додатково задіюється ще одна локомотивна бригада (машиніст і помічник машиніста). А використання для перевезень пасажирів двосистемних швидкісних електропоїздів дозволяє локомотивним бригадам змінюватися не на маршруті, а на кінцевих станціях», - повідомляють в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, для впровадження прискореного руху залізницями України «Укрзалізниця», окрім 10 поїздів Hyundai, придбала два двосистемні двоповерхові міжрегіональні електропоїзди виробництва Skoda Vagonka, які курсують за маршрутом Харків-Дніпропетровськ-Донецьк.

Довідка УНІАН. Міжрегіональний електропоїзд серії HRCS2 «Український експрес» категорії Інтерсіті (+) виробництва Hyundai Rotem та двоповерховий електропоїзд подвійного струму серії EJ 675 виробництва Skoda Vagonka категорії Інтерсіті призначені для швидкісних перевезень пасажирів у вагонах підвищеної комфортності з максимальною експлуатаційною швидкістю до 160 км на годину на залізницях України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25000 В, частотою 50 Гц.