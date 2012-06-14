Крюковський вагонзавод переніс поставку «Укрзалізниці» двох поїздів на грудень

ПАТ «Крюковський вагонобудівний завод» перенесло термін поставки «Укрзалізниці» двох двосистемних електропоїздів з травня на грудень 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

За інформацією «Укрзалізниці», технічне завдання на виготовлення двосистемних електропоїздів Крюковський вагонобудівний завод одержав наприкінці 2011 року.

За умовами контракту, завод мав поставити Донецькій залізниці в травні 2012 року два двосистемні електропоїзди.

«Проте завод до цих пір зробив лише один із замовлених поїздів, який ще не пройшов випробування і не переданий «Укрзалізниці». В результаті із заводом підписано додаткову угоду про перенесення терміну поставки техніки на грудень 2012 року», - повідомили в «Укрзалізниці».

Водночас, в «Укрзалізниці» відзначають, що партію двосистемних електропоїздів для України виготовили в Кореї, оскільки тільки Hyundai Rotem - виробник, який має досвід серійного виробництва такої техніки, погодився виробити і поставити поїзди в стислі терміни.

Проте, «Укрзалізниця» зацікавлена у виготовленні двосистемних пасажирських електровозів в Україні. Зокрема, двосистемні пасажирські локомотиви, які, наприклад, задіяні для руху поїзду № 1/2 Київ-Москва, поки що в Україні не виробляються.

За оцінкою фахівців «Укрзалізниці», для України оптимальним є використання двосистемних електропоїздів, оскільки близько 50% електрифікованих ділянок на залізницях України працюють на змінному струмі і близько 50% - на постійному.

«Саме двосистемний пересувний склад значно економить час. До того ж рух на електротязі за собівартістю значно дешевший і більш екологічний, ніж на теплотязі», - відзначають в Держадміністрації залізничного транспорту України.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюковський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типа, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш як у 20 країн світу.

Крюковський вагонобудівний завод є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюковський вагонобудівний завод у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10 750 шт., а пасажирських вагонів зменшив на 33,3% - до 28 шт.

Нагадаємо, в лютому 2012 року Крюковський вагонзавод звернувся до Президента України Віктора Януковича з проханням вирішити питання з фінансуванням виготовленого заводом електропоїзда для Донецької залізниці. В.Янукович розпорядився вивчити питання виплати коштів за виготовлений поїзд і розглянути питання подальшого фінансування створення другого поїзду.